ПРОТЕСТИРОВАН 21 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Сухум. 17 июня. 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 21 человека. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 17 июня составляет 38 человек. Из них десять человек проходят стационарное лечение в Гудаутском госпитале, 27 - выздоровели, один пациент умер.