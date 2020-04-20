ПРОТЕСТИРОВАН 21 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ
Новости Среда, 17 июня 2020 17:36
Сухум. 17 июня. 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 21 человека. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 17 июня составляет 38 человек. Из них десять человек проходят стационарное лечение в Гудаутском госпитале, 27 - выздоровели, один пациент умер.
Последнее от
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ НА ЗАРПЛАТУ УХОДИТ БОЛЕЕ 70% БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ ВСЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ
- КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД
- ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛИ 1 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ