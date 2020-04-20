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Абхазия Информ

ПРОТЕСТИРОВАН 21 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Новости Среда, 17 июня 2020 17:36
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Сухум. 17 июня. 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 21 человека. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 17 июня составляет 38 человек. Из них десять человек проходят стационарное лечение в Гудаутском госпитале, 27 - выздоровели, один пациент умер.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2020 17:38

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