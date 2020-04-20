КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение «О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия».
Данное решение принято в целях стабилизации экономики и создания условий для улучшения деловой активности в республике, оказания содействия субъектам предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и принятыми мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Кабинету Министров поручено в срок до 25 июня 2020 года обеспечить разработку и утверждение актов правительства, регулирующих порядок:
- продления срока действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабинетом министров и истек или истекает в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года;
- предоставления отсрочки (рассрочки), а также полное или частичное освобождение от арендной платы по договорам аренды республиканского имущества;
До 1 июля 2020 года должны быть разработаны и представлены президенту проекты законодательных актов о внесении изменений в действующее законодательство РА Абхазия в части:
- регулирования сроков пребывания и осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории республики;
- приостановления, отмены или переноса на более поздний срок проведения мероприятий налогового и таможенного контроля;
- продления установленных законодательством РА сроков уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых в государственный бюджет соответствующего уровня или в государственный внебюджетный фонд.
Контроль за исполнением распоряжения возложен премьер-министра.
http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/b2e/1_RPRA-o-stabilizatsii-ekonomiki_obnovlenie-AKM-FINAL_konvertirovan.pdf
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