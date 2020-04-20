ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД
Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение «О некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия»
Данное распоряжение принято в целях обеспечения стабильности бюджетной системы страны, своевременного финансирования приоритетных расходных обязательств и мероприятий особой важности.
Кабинету Министров поручено разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год.
Эти меры должны предусматривать:
- определение приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов;
- усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия;
- усиление эффективности деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.
http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/e5f/PROEKT-RP-2-_-MERY-PO-BYUDZHETU-FINAL-2_konvertirovan.pdf
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