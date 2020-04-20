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Абхазия Информ

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛИ 1 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Среда, 17 июня 2020 16:25
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ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛИ 1 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. За пять месяцев 2020 года (с января по май) доходы республиканского бюджета составили 1 млрд 746 млн рублей (21,5%), расходы 2 млрд 130 млн руб.(25,4%). Об этом «Абхазия-Информ» сообщили в Минфине республики.

Российская финансовая помощь в целях социально-экономического развития РА за пять месяцев составила 703,24 млн руб.

Доходы консолидированного госбюджета за этот же период составили: по доходам – 2 млрд 360 млн руб. (22,95%), по расходам – 2 млрд 724 млн руб. (25,7%).

Собственные доходы Абхазии на 2020 год были запланированы в объеме – 5 млрд 555 млн руб. За пять месяцев этого года получено – 1 млрд 657 млн руб. За аналогичный период 2019 г. было получено 1 млрд 691 млн руб.

«Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь мир и усугубившая мировой экономический кризис, не могла не сказаться и на экономике Абхазии. В этих условиях мы можем вести речь не о развитии экономики, а по возможности о стабилизации ситуации», - сказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Что касается НДС, вокруг которого много споров в республике, особенно в предпринимательской среде,   в республиканском бюджете на 2020 год запланированы поступления: 843,9 млн руб. (внутренний НДС) и 947,2 млн руб. (ввозной НДС). Поступления же за пять месяцев составили соответственно – 159 млн руб. ( в 2019 г. – 161 млн руб.) и 280 млн руб. ( в 2019 г. – 277 млн руб.)

За 17 июньских дней 2020 года в бюджет страны поступило 15,28 млн руб. внутреннего НДС и 31,26 млн руб. ввозного НДС. За аналогичный период 2019 года эти показатели составили 18,96 млн руб. и   60,13 млн. руб.

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30 декабря 2019 года парламент утвердил параметры бюджета Абхазии на 2020 год.

  • Государственный бюджет на 2020 год составляет: по доходам - 10 301 585,7 тыс. руб., по расходам - 10 604 262,7 тыс. руб., дефицит - 302 677,0 тыс. руб.
  • Республиканский бюджет на 2020 год по доходам составляет 8 115 485,3 тыс. руб., по расходам - 8 397 430,0 тыс. руб., дефицит - 281 944,7 тыс. руб.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2020 16:43

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