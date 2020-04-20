ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛИ 1 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. За пять месяцев 2020 года (с января по май) доходы республиканского бюджета составили 1 млрд 746 млн рублей (21,5%), расходы 2 млрд 130 млн руб.(25,4%). Об этом «Абхазия-Информ» сообщили в Минфине республики.

Российская финансовая помощь в целях социально-экономического развития РА за пять месяцев составила 703,24 млн руб.

Доходы консолидированного госбюджета за этот же период составили: по доходам – 2 млрд 360 млн руб. (22,95%), по расходам – 2 млрд 724 млн руб. (25,7%).

Собственные доходы Абхазии на 2020 год были запланированы в объеме – 5 млрд 555 млн руб. За пять месяцев этого года получено – 1 млрд 657 млн руб. За аналогичный период 2019 г. было получено 1 млрд 691 млн руб.