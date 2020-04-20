АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИИ В АБХАЗИИ

Встреча прошла накануне поездки главы государства в Москву. Аслан Бжания примет участие в торжественном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, по приглашению президента России Владимира Путина.

Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Абхазии Алексеем Двиняниным, начальником Пограничного управления ФСБ России в Абхазии генерал-майором Алексеем Трубецким, командиром 7-ой российской военной базы, полковником Олегом Сеньковым, советниками посольства РФ в Абхазии Александром Опариным и Владиславом Нечипоренко, представителем МВД России в Абхазии Станиславом Апсава. Во встрече принял участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа.

Приветствуя гостей, Аслан Бжания отметил важность двустороннего сотрудничества со стратегическим партнером – Российской Федерацией.

«С учетом дружественного характера наших взаимоотношений считаю необходимым поддерживать самые тесные контакты с представителями российского государства на территории Абхазии. И перед тем как выехать в Москву, я хотел лично пообщаться и обсудить некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», – подчеркнул президент.

По словам главы государства, многие мероприятия, предусмотренные Договором «О союзничестве и стратегическом партнерстве» уже реализованы, некоторые мероприятия реализовать не удалось.

«Считаю важным понять, по какой причине это не произошло. Договор был направлен на то, чтобы придать новый импульс нашим межгосударственным отношениям. Развитие положений этого договора очень важно для граждан Абхазии и России», – заявил Аслан Бжания.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил президента за встречу и выразил желание обсуждать с руководством Абхазии все межгосударственные документы, в том числе договор от 2014 года.

Далее Аслан Бжания и представители российской стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.