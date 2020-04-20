РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2 ИМ. А. ПУШКИНА ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Восстановление школы ведется за счет государственного бюджета Абхазии. Работы начались спустя две недели после пожара и продолжаются по сегодняшний день. Сметная стоимость работ - 72,9 млн рублей. На сегодняшний день профинансировано 68 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики РА, 17 июня вице-премьер, министр экономики Кристина Озган ознакомилась с ходом работ по восстановлению школы №2 в Сухуме, а также повторно проинспектировала восстановительные работы на автодороге, ведущей в село Каманы Сухумского района и строительство Центральной районной больницы в г. Ткуарчал.

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ . Все ремонтные работы в сухумской средней школе №2 им. А. Пушкина, пострадавшей во время пожара в мае 2019 года, должны завершиться в течение месяца. Об этом сказала вице-премьер, министр финансов Кристина Озган.

«Как известно, вследствие пожара школе нанесен значительный материальный ущерб, также серьезно пострадала конструкция здания и кровля. На данный момент степень готовности объекта около 80%. По составу работ и приобретенному оборудованию у Администрации школы и отдела образования города Сухум на данный момент претензий нет», - отметила Кристина Озган.

По ее словам, работы на объекте не проводились несколько месяцев и были возобновлены несколько дней назад.

«Правительство ставит задачу довести объект до завершения и подготовить его к учебному процессу», - подчеркнула Кристина Озган.

После более двух лет простоя возобновились работы по восстановлению автодороги «Улица Гумская – село Каманы». Они проводятся в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия».

В ходе инспекционной поездки экономики на данный объект около месяца назад министр экономики указала на ненадлежащее качество проведенных субподрядчиком работ и грубое нарушение сроков реализации. В связи с этим было принято решение заменить субподрядчика.

«Новый субподрядчик уже приступил к работе. Ориентировочный срок завершения - в течение месяца», - проинформировал министра заместитель начальника Управления капитального строительства Демир Гамисония.

Один из наиболее проблемных объектов в рамках Инвестпрограммы на 2017 – 2019 гг. - строительство ЦРБ в городе Ткуарчал.

В ходе прошлой инспекционной поездки в Ткуарчал месяц Кристина Озган высказала много нареканий по выполненной работе. В настоящее время возобновлены работы по фасадной части ЦРБ и внутри помещений, а также подрядчик приступил к исправлению замечаний.

Как выяснилось месяц назад, в проектно-сметной документации на больницу не были предусмотрены такие необходимые блоки, как морг, здание столовой, прачечная, помещение для рентгеновского аппарата, ограда.

«Подрядчиком были подготовлены соответствующие предложения по определению мест дислокации данных сооружений. Управленческие решения по всем объектам будут согласованы и переданы подрядчику для исполнения. Сметная документация уже подготовлена и в ближайшее время пройдет экспертизу», - отметила Кристина Озган.

Вице-премьер, министр экономики поручила руководству УКС держать объекты на контроле и еженедельно представлять отчет о ходе работ.