АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПООБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕМЕ РАЗГОВОРА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ФОНДА АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Кроме того, на совещании речь шла о возможности возрождения Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.

На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился в среду, 17 июня, с руководством бывшего Государственного фонда развития абхазского языка - Гундой Квициния и Майей Амичба.

При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы, наглядных пособий общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.

Значительная часть изданных материалов при взаимодействии с министерством просвещения бесплатно распространялась по школам и детсадам, выделялась нуждающимся семьям.

Сегодня у специалистов фонда около 15 проектов, готовых к реализации.

По итогам встречи премьер-министр сказал, что готов позже вернуться к продолжению этого разговора.