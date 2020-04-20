АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПООБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ К ТЕМЕ РАЗГОВОРА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ФОНДА АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился в среду, 17 июня, с руководством бывшего Государственного фонда развития абхазского языка - Гундой Квициния и Майей Амичба.
На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.
Кроме того, на совещании речь шла о возможности возрождения Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы, наглядных пособий общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.
Значительная часть изданных материалов при взаимодействии с министерством просвещения бесплатно распространялась по школам и детсадам, выделялась нуждающимся семьям.
Сегодня у специалистов фонда около 15 проектов, готовых к реализации.
По итогам встречи премьер-министр сказал, что готов позже вернуться к продолжению этого разговора.
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