ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛО ПО ДОХОДАМ – 10,13 МЛРД И ПО РАСХОДАМ – 9,8 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ. Исполнение консолидированного госбюджета Абхазии за 2019 год составило по доходам – 10 132 778,5 тыс. руб. при плане 10 221 435,6 тыс. руб. или 99,1% (- 88 657,1 тыс. руб.). Об этом сказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представляя в парламенте отчет об исполнении бюджета страны за 2019 год.
По собственным доходам исполнение госбюджета составило 5 184 606,1 тыс. руб. при плане 5 391 375,6 тыс. руб. или 96,2% .
Исполнение госбюджета по расходам - 9 800 172,7 тыс. руб. при плане 11 183 928 тыс. руб. или 87,6% (- 1 383 755,3 тыс. руб.).
В 2019 году общий объем поступлений доходов республиканского бюджета составил 8 107 153,9 тыс. рублей при плане 8 111 298,7 тыс. рублей, или 99,9% (- 4 144.8 тыс. рублей), в том числе:
- собственные доходы - 3 123 281,5 тыс., рублей при плане 3 281 238,7 тыс. рублей или 95,2%.
- финансовая помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии - 3 267 112,4 тыс. рублей или 103,8 %;
- финансовая помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2017 - 2019 гг. - I 681 060,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.
В 2019 году исполнение республиканского бюджета по расходам составило 7 761 330.9 тыс. рублей при уточненном плане 9 065 962.9 тыс. рублей или 85,6 %.
Остаток средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года составил 1 028 212,7 тыс. рублей, включая х средства финансовой помощи РФ в объеме I 009 395,4 тыс. рублей.
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