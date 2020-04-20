ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛО ПО ДОХОДАМ – 10,13 МЛРД И ПО РАСХОДАМ – 9,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ. Исполнение консолидированного госбюджета Абхазии за 2019 год составило по доходам – 10 132 778,5 тыс. руб. при плане 10 221 435,6 тыс. руб. или 99,1% (- 88 657,1 тыс. руб.). Об этом сказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, представляя в парламенте отчет об исполнении бюджета страны за 2019 год.

По собственным доходам исполнение госбюджета составило 5 184 606,1 тыс. руб. при плане 5 391 375,6 тыс. руб. или 96,2% .

Исполнение госбюджета по расходам - 9 800 172,7 тыс. руб. при плане 11 183 928 тыс. руб. или 87,6% (- 1 383 755,3 тыс. руб.).