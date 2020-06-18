НАТАЛИ СМЫР: «ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. СФОРМИРОВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ НА 39%»

Она уточнила, что в структуре собственных доходов республиканского бюджета удельный вес налоговых доходов составил 21,8%, неналоговых – 16,8%, безвозмездные поступления от резидентов Республики Абхазия – 0,4%.

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ . Доходная часть Республиканского бюджета за 2019 г. сформировались за счет собственных доходов на 39% и безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации на 61%. Об этом сказала председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр при обсуждении отчета об исполнении республиканского бюджета Абхазии за прошлый год.

В республиканский бюджет поступило доходов на общую сумму 8 107 153,9 тыс. руб., что составило 99,9% от запланированного. Собственные доходы составили 3 123 281,5 тыс. руб. (95,2 %).

Налоговые доходы в 2019 году составили 1 764 218,3 тыс. руб. (87,8%), неналоговые – 1 359 063,2 тыс. руб. (106,9%), безвозмездная финансовая помощь – 4 983 872,4 тыс. руб. (103,2 %).

Общая сумма неисполненных прогнозных бюджетных назначений по налоговым доходам составила – 246 018,8 тыс. руб. Наибольшие суммы неисполнения отмечаются по НДС на товары, работы услуги, реализуемые на территории Республики Абхазия – 104 262,8 тыс. руб., НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия - 105 442,5 тыс. руб.

В структуре доходов Республиканского бюджета, удельный вес налогов на товары, ввозимые на территорию Абхазии, составил 10,7% (в основном за счет ввозного НДС); доходы от внешнеэкономической деятельности (в основном за счет поступлений таможенных пошлин) составили 10,8%.

Натали Смыр отметила перевыполнение прогнозного показателя по поступлениям от акцизов на табачную продукцию. При плане 77 441,1 тыс. руб. поступило 116 804,9 тыс. руб. (151%), что связано с увеличением ставки акцизного налога с 10% до 15%.

Остаток средств Республиканского бюджета на 1 января .2020 г. составил 1 028 212,7 тыс, руб., в том числе:

финансовая помощь РФ в целях социально- экономического развития Республики Абхазия - 309 745,6 тыс. руб.;

финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Комплексного плана — 90,7 тыс. руб.;

финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия — 699 559,1 тыс. руб.,

иные источники (собственные средства) - 8 817,3 тыс. руб.

Расходы Республиканского бюджета за 2019 г. составили 7 761 330,9 тыс. руб., в том числе расходы на заработную плату - 2 357 105,9 тыс. руб.

Общая сумма неисполненных утвержденных расходов составила 1 170 870,0 тыс. руб. при том, что доходная часть исполнена на 99,9 %.

Натали Смыр озвучила и цифры неисполнения прогнозных назначений по разделам и подразделам:

- «Образование» - 22 948,8 тыс. руб.; при плане 354 102,2 тыс. рублей, исполнено 331 153,4 тыс. руб..

- «Здравоохранение» - 65 085,9 тыс. руб.; при плане 633 739,6 тыс. руб., исполнение - 568 653,7 тыс. руб.

- «Органы внутренних дел» - 147 097,5 тыс. руб.; при плане 595 217,4 тыс. руб., исполнение составило 448 119,9 тыс. руб. Это связано с неисполнением расходов на формирование и обеспечение деятельности Российско-абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел. При плане 150 442,7 тыс. руб., не исполнено 142 714,3 тыс. руб., денежные средства находятся в остатке на 1 января .2020 г.

- «Средства на реализацию Инвестиционной программы» - 699 649,7 тыс. руб.; при плане 2 166 040,5 тыс. руб., исполнение составило 1 466 390,7 тыс. руб.