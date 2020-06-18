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Абхазия Информ

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, ВСТУПАЮТ В СИЛУ ВМЕСТЕ ОДНОВРЕМЕННО СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ САМОГО ЗАКОНА

Новости Четверг, 18 июня 2020 17:33
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, ВСТУПАЮТ В СИЛУ ВМЕСТЕ ОДНОВРЕМЕННО СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ САМОГО ЗАКОНА

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ. Весьма бурно проходило в парламенте обсуждение проекта постановления «О внесении изменений в Закон республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».

Председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа, который был одним из активных инициаторов принятия закона о декларировании доходов, предложил изъять из него статью 16, согласно которой вступление в силу этого закона увязывается с принятием закона о госслужбе и определить самостоятельное вступление в силу закона с 1 января 2021 года.

Предваряя обсуждение, спикер парламента Валерий Кварчия напомнил о давлении и угрозах в адрес депутатов, имевших место в марте этого года, в результате чего и был принят сырой закон, что недопустимо.

«Дайте парламенту спокойно работать, давление на нас недопустимо! Исполнительная власть готовит ряд серьезных поправок к этому закону, чтобы он принял нормальный вид», - сказал Кварчия.

Астамур Логуа признал, что элементы давления были, но закон нужно было принимать раньше и тогда удалось бы избежать прессинга общественности.

«Нельзя из-за отсутствия закона о госслужбе задерживать вступление в силу закона о декларировании. Я считаю, что последний может работать и без закона о госслужбе», - заявил Логуа.

Депутат Илья Гуния напомнил, что сам закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» еще не вступил в действие и депутаты не могут вносить в него новые поправки.

Представитель президента в парламенте Саида Бутба пояснила: 20 февраля был принят базовый закон, который вступит в силу только после принятия закона «О госслужбе». 20 марта были приняты поправки к основному закону и, хотя многие поняли это как принятие нового закона, на самом деле эти поправки вступят в силу так же после вступления в силу базового закона.

«Депутаты вправе определить конкретный срок вступления закона в силу. Президент согласен с тем, чтобы закон о декларировании не был привязан к закону о госслужбе, но сам закон сырой, в нем много противоречий и в него нужно вносить изменения. Но если вы намерены вносить только поправки, то, еще раз подчеркиваю – они вступят в силу вместе с базовым законом», - отметила Саида Бутба.

Для многих депутатов это оказалось неожиданностью, так как они были уверены, что принятые в марте поправки уже вступили в силу.

По словам депутата Батала Табагуа, закон о госслужбе не просто так привязали у закону о декларировании.

«Мы приняли закон под давлением популистов, пошли на поводу улицы. Мы не против закона, но мы хотим иметь серьезный закон, а то, что мы приняли – это издевательство над парламентом. Мы сначала должны определить, кто будет подавать декларации. Закон должен работать, а в принятом законе прямые нарушения других законов», - заявил Табагуа.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр напомнила, что закон о госслужбе достаточно сложный, потому что он предусматривает не только определение статуса госслужащего, но и финансовую составляющую – в нем необходимо прописать оклады, надбавки, пенсии, а это определенная нагрузка на бюджет, которую тот не выдержит.

«Некоторые неправильно истолковали мое выступление на АГТРК. Я не против закона, я за то, чтобы закон работал и защищал того же чиновника. Я хоть сегодня готова опубликовать свою декларацию, но я не приемлю давление! Мы приняли закон под давлением, и теперь в него нужно вносить массу поправок», - подчеркнула Смыр.

Большинство депутатов также высказало готовность опубликовать свои декларации по принципу – нам нечего скрывать!

По итогам голосования законопроект не набрал нужного количества голосов.

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