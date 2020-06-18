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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ НДС

Новости Четверг, 18 июня 2020 18:23
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ НДС

Сухум. 18 июнь 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и министром по налогам и сборам Дауром Курмазия. 

Члены правительства доложили о результатах межведомственного взаимодействия по разработке концепции возможного изменения структуры закона об уплате ввозного налога на добавленную стоимость.

 

Участники рабочего совещания сообщили, что провели предварительный анализ эффективности НДС, а также анализ предложений представителей бизнеса с целью формирования рекомендаций о внесении изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость.

В завершение разговора Александр Анкваб предложил организовать завтра, 19 июня, в 16 часов встречу с предпринимателями, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты НДС.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 18 июня 2020 18:33

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