В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ НДС

Члены правительства доложили о результатах межведомственного взаимодействия по разработке концепции возможного изменения структуры закона об уплате ввозного налога на добавленную стоимость.

Сухум. 18 июнь 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и министром по налогам и сборам Дауром Курмазия.

Участники рабочего совещания сообщили, что провели предварительный анализ эффективности НДС, а также анализ предложений представителей бизнеса с целью формирования рекомендаций о внесении изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость.

В завершение разговора Александр Анкваб предложил организовать завтра, 19 июня, в 16 часов встречу с предпринимателями, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты НДС.