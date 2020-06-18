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Абхазия Информ

БОРИС АЧБА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Новости Четверг, 18 июня 2020 23:02
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БОРИС АЧБА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ. Следственным отделом службы государственной безопасности Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба  по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана) УК Республики Абхазия. Об этом сообщает сайт СГБ РА. http://sgbra.ru/news_sgb/index.php?ELEMENT_ID=447

На момент возбуждения уголовного дела установлено, что Борис Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту РА Раулю Хаджимба с письмом, в которое внес несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия, якобы вызванного паводками, имевшими место в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Аапста.

В целях обращения выделенных средств в свое пользование, Борис Ачба составил подложные контракт и проектно-сметную документацию, якобы на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 000 000 рублей. Затем заключил соответствующий договор с Обществом, учредитель которого является вымышленным лицом и перечислил указанную сумму. Впоследствии путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом, денежные средства были сняты со счета Общества. 

Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия 18 июня 2020 года в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Борис Ачба, в порядке части 2 статьи 91 УПК Республики Абхазия, задержан и водворен в СИЗО СГБ Республики Абхазия.

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