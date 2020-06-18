ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников медицинских учреждений республики. В поздравлении говорится:
«Дорогие коллеги, друзья!
День медика — символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок и представителей других профессий, работающих в сфере здравоохранения.
В сложнейший период пандемии COVID – 19 медицинскому сообществу Абхазии при поддержке руководства страны, бизнес-сообщества республики, ряда благотворительных и волонтерских организаций, в тесном сотрудничестве с МЧС, МВД, СГБ и ГТК страны, удается с успехом выполнять поставленные перед ним задачи, начиная от противоэпидемических мероприятий, своевременного тестирования на новую коронавирусную инфекцию до лечения пациентов с подтвержденным диагнозом. Впереди, как и всегда, новые вызовы, готовность к которым наши медики доказывают ежедневно.
Важно отметить, что в этих непростых условиях в штатном режиме проходит работа всех учреждений здравоохранения Абхазии, в полном объеме оказывается неотложная медицинская помощь, за что выражаю благодарность всем медработникам страны.
Примите в этот праздничный день пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов! Пусть наградой за нелегкую работу будет крепкое здоровье ваших пациентов, их искренняя благодарность! Пусть рядом всегда будут понимающие, любящие, готовые поддержать родные и близкие, друзья и единомышленники. Мира вам и добра!»
По многолетней традиции, День медицинского работника отмечается в Абхазии в третье воскресенье июня.
Последнее от
- БОРИС АЧБА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ НДС
- ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, ВСТУПАЮТ В СИЛУ ОДНОВРЕМЕННО С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ САМОГО ЗАКОНА
- НАТАЛИ СМЫР: «ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. СФОРМИРОВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ НА 39%»
- РУССКИЙ ТЕАТР АБХАЗИИ ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ КАРАНТИНА