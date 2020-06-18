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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Пятница, 19 июня 2020 12:16
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников медицинских учреждений республики. В поздравлении говорится:

«Дорогие коллеги, друзья!​

​​ День медика​ — символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок и представителей других профессий, работающих в сфере здравоохранения.

В сложнейший период пандемии​ COVID​ – 19 медицинскому сообществу Абхазии при поддержке руководства страны, бизнес-сообщества республики, ряда благотворительных и волонтерских организаций, в тесном сотрудничестве с МЧС, МВД, СГБ и ГТК страны, удается с успехом выполнять поставленные перед ним задачи, начиная от противоэпидемических мероприятий, своевременного тестирования на новую коронавирусную инфекцию до лечения пациентов с подтвержденным диагнозом. Впереди, как и всегда, новые вызовы, готовность к которым наши медики доказывают ежедневно.​ ​

Важно отметить, что в этих непростых условиях в штатном режиме проходит работа всех учреждений здравоохранения Абхазии, в полном объеме оказывается неотложная медицинская помощь, за что выражаю благодарность всем медработникам страны.

Примите в этот праздничный день пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов! Пусть наградой за нелегкую работу будет крепкое здоровье ваших пациентов,​ их искренняя​ благодарность! Пусть рядом всегда будут понимающие, любящие, готовые поддержать родные и близкие, друзья и единомышленники. Мира вам и добра!»

По многолетней традиции, День медицинского работника отмечается в Абхазии в третье воскресенье июня.

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