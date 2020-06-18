ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ: СУД ИСТОРИИ ДАСТ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ВСЕМ ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ, ПРОИСХОДИВШИМ НА ОСЕТИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Парламент Республики Абхазия принял заявление о поддержке Обращения Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин.

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«20 июня исполняется 100 лет геноциду осетин, который учинили грузинские власти, и в этой связи 2020 год объявлен в Республике Южная Осетия Годом памяти. За минувшее столетие действующие грузинские правительства неоднократно проводили целенаправленную политику геноцида в отношении осетинского и абхазского народов, что подтверждается историческими документами, многочисленными свидетельствами агрессивного грузинского шовинизма в 1918–1920 гг. и в 1989–2008 гг.