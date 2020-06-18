ЗАМГЕНПРОКУРОРА ДАЛ СОГЛАСИЕ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ГЕНДИРЕКТОРА «АБХАЗАВТОДОРА» БОРИСА АЧБА

Уголовное дело в отношении Ачба Б.Х. возбуждено по материалам проверки проводимой Службой государственной безопасности РА по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 156 УК РА (хищение имущества в особо крупном размере путем мошенничества).

Согласно представленным материалам, Ачба Б.Х. подозревается в хищении денежных средств на сумму 20 миллионов рублей, полученных им путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом.

В этот же день, 18 июня 2020 года, в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении Ачба меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела проводится следственном отделом СГБ РА.