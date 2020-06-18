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Абхазия Информ

НА СОВЕЩАНИИ В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Новости Пятница, 19 июня 2020 14:58
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Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам строительства пенитенциарного учреждения посвящалось совещание в министерстве экономики с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбара и начальника Управления капстроительства Тимура Агрба.

Участники совещания обсудили степень готовности правоустанавливающих документов на размещение данного режимного объекта на территории Гулрыпшского района.

«На уровне Правительства Абхазии все решения по данному вопросу приняты. В настоящее время готовится государственный акт на право пользования землей», - отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на совещании было принято решение провести необходимые действия по завершению оформления земельного участка и выработке предложений для руководства республики для определения потенциального подрядчика по выполнению проектно-изыскательских работ.

«На данном этапе необходимо акцентировать внимание на эффективной подготовке технического задания на проектирование», - подчеркнула К. Озган.

Драндский ИВС, в котором сегодня содержатся все отбывающие сроки наказания в Абхазии, располагается в здании бывшего Драндского монастыря. 

В декабре 2018 года Кабинет министров дал согласие на выделение земельного участка площадью в 15 га под строительство новой тюрьмы в селе Дранда Гулрыпшского района.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2020 15:08

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