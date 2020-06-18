ИНАЛ ГАБЛИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия назначен Габлия Инал Соломонович.
ГАБЛИЯ Инал Соломонович родился 7 июля 1991 года в с. Тамыш Очамчырского района Абхазской АССР.
В 2008 году окончил московскую среднюю школу № 1259.
2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по специальности «Регулирование внешнеэкономической деятельности».
2010 – 2011 гг. - стажёр-исследователь в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной сети образовательных центров «Юниум».
2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в Москве.
С 2016 года по настоящему время – инженер-экономист ООО «Строительная Компания Мегаполис» г. Москва.
С 2018 года по настоящее время - директор онлайн-школы абхазского языка «Алашарбага».
Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».
Лейтенант запаса.
Холост.
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