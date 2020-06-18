АБХАЗИЯ ВРЕМЕННО ОТКРЫВАЕТ КПП «ИНГУР» ДЛЯ ПРИЕМА НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУЗИИ ГРАЖДАН И ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. С 22 по 24 июня 2020 года Республикой Абхазия организуется гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Об этом сообщается на сайте СГБ Ра.

С 22 по 24 июня пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов местного времени.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.