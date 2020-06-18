АБХАЗИЯ ВРЕМЕННО ОТКРЫВАЕТ КПП «ИНГУР» ДЛЯ ПРИЕМА НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУЗИИ ГРАЖДАН И ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. С 22 по 24 июня 2020 года Республикой Абхазия организуется гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Об этом сообщается на сайте СГБ Ра.
С 22 по 24 июня пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов местного времени.
Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
- справка форма № 9, выданный органами МВД Республики Абхазия;
- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.
Последнее от
- ДМИТРИЙ ЦИМЦБА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
- ИНАЛ ГАБЛИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ
- БЕСЛАН ДЖОПУА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
- ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ&NBSP;В СВЯЗИ С 100-ЛЕТИЕМ ГЕНОЦИДА ОСЕТИН
- В КРЫМУ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД