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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВРЕМЕННО ОТКРЫВАЕТ КПП «ИНГУР» ДЛЯ ПРИЕМА НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУЗИИ ГРАЖДАН И ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 19 июня 2020 18:01
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АБХАЗИЯ ВРЕМЕННО ОТКРЫВАЕТ КПП «ИНГУР» ДЛЯ ПРИЕМА НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУЗИИ ГРАЖДАН И ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. С 22 по 24 июня 2020 года Республикой Абхазия организуется гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Об этом сообщается на сайте СГБ Ра.

С 22 по 24 июня пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов местного времени.

Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

- паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

- общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия     (образца 2016 года);

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,

- справка форма № 9, выданный органами МВД Республики Абхазия;

- для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении.

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