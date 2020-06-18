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ДМИТРИЙ ЦИМЦБА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

Новости Пятница, 19 июня 2020 18:09
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Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Цимцба Дмитрий Олегович.

 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2020 18:15

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