ДМИТРИЙ ЦИМЦБА НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
Новости Пятница, 19 июня 2020 18:09
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Цимцба Дмитрий Олегович.
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