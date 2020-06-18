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Абхазия Информ

ИЗ 31 ПРОТЕСТИРОВАННОГО ДИАГНОЗ COVID-19 НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Новости Пятница, 19 июня 2020 18:22
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Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 31 гражданина, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает 19 июня оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписано два человека, это абхазские курсанты российских вузов. На данный момент в пансионате нет курсантов, остались 7 человек, включая 6 медиков.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь человек находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

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