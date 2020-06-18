ДЖЕМАЛ ГУБАЗ: МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ЧЕМПИОНАТ МИРА CONIFA ПРОШЕЛ В АБХАЗИИ
Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел онлайн-переговоры с генеральным секретарем ConIFA Джейсоном Хитоном.
В переговорах принимал участие проживающий в Великобритании арбитр ConIFA, директор футбольной академии «Unity» в Абхазии Гиви Тодуа.
Джейсон Хитон рассказал, что чемпионат мира по версии ConIFA, который должен был пройти в Северной Македонии, не состоится, и сейчас в планах ConIFA решение вопросов по проведению предстоящего чемпионата Европы.
«С Абхазией я знаком не первый год, многое слышал, да и видел чемпионат мира 2016 года. Он был проведен успешно. Я с нетерпением жду приезда в вашу страну. Мне будет интересно ознакомиться футбольной инфраструктурой», – сказал Джейсон Хитон.
«Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы провести чемпионат мира или Европы под эгидой ConIFA у нас в республике», – отметил Джемал Губаз.
Приезд генерального секретаря в Абхазию намечен на сентябрь этого года.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту.
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