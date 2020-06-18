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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Новости Пятница, 19 июня 2020 19:54
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сухум. 19 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба встретились с представителями бизнеса страны, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты ввозного налога на добавленную стоимость.

Вторая встреча с предпринимателями была посвящена обсуждению эффективности действующих принципов уплаты НДС, порядку начисления и уплаты налога, срокам возможной отсрочки, вопросам целесообразности льготного применения налога в зависимости от сферы деятельности предприятия. 

Александр Анкваб отметил, что подобные встречи с представителями бизнеса станут системными для создания обоснованного заключения экономическим блоком правительства о целевой эффективности НДС. 

«Важно, чтобы применение налога соответствовало предъявляемым требованиям бюджетной системы, условиям осуществления предпринимательской деятельности налогоплательщика, принципам взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом и др. Правительство совместно с предпринимателями готово разработать варианты нормативно-правовых документов в сфере регулирования уплаты НДС для его практического применения», – сказал Александр Анкваб.

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Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2020 20:04

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