Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура не согласна с оправдательным приговором в отношении Артура Анкваба и после получения копии приговора внесет представление в кассационную коллегию по уголовным делам.

23 июня 2020 года Сухумский городской суд окончил рассмотрение уголовного дела и вынес оправдательный приговор в отношении экс-кандидата в президенты РА, историка Анкваба Артура Миродовича, обвиняемого в похищении Армена Григоряна и вымогательстве денег в особо крупном размере.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года.