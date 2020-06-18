ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА НЕ СОГЛАСНА С ОПРАВДАТЕЛЬНЫМ ПРИГОВОРОМ В ОТНОШЕНИИ АРТУРА АНКВАБА
Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура не согласна с оправдательным приговором в отношении Артура Анкваба и после получения копии приговора внесет представление в кассационную коллегию по уголовным делам.
23 июня 2020 года Сухумский городской суд окончил рассмотрение уголовного дела и вынес оправдательный приговор в отношении экс-кандидата в президенты РА, историка Анкваба Артура Миродовича, обвиняемого в похищении Армена Григоряна и вымогательстве денег в особо крупном размере.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года.
Анкваб обвинялся в похищении Григоряна Армена Ашотовича, произошедшем 24 ноября 2019 года в Сухуме, и вымогательстве у последнего денег в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение.
Согласно тексту приговора, суд оправдал Анкваб А.М. за отсутствием в его действиях состава преступления и освободил его из-под стражи в зале суда.
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