Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил лидера Абхазии в Кремлёвском дворце. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина от имени народа Абхазии и поблагодарил за приглашение.