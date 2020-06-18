АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Новости Среда, 24 июня 2020 10:23
Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил лидера Абхазии в Кремлёвском дворце. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина от имени народа Абхазии и поблагодарил за приглашение.
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