ДМИТРИЙ ЦИМЦБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ
Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового руководителя Дмитрия Цимцба, назначенного на эту должность Указом президента.
«От работы вашего ведомства зависит образ населенных пунктов и организация соответствующих условий жизни человека в них. Сегодня стоят задачи по разработке нормативно-правовой базы для регулирования государственной политики в сфере обустройства, правил и условий эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства. Надеюсь и уверен, что в этой работе опытный и профессиональный коллектив Управления станет рядом с назначенным руководителем», – сказал Беслан Джопуа.
Экс-руководитель ведомства Игорь Миквабия поблагодарил коллектив за качественную работу и пожелал новому начальнику Управления удачи в реализации важных задач государственной политики в сфере организации строительства объектов.
Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.
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