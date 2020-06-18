ДМИТРИЙ ЦИМЦБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового руководителя Дмитрия Цимцба, назначенного на эту должность Указом президента.

«От работы вашего ведомства зависит образ населенных пунктов и организация соответствующих условий жизни человека в них. Сегодня стоят задачи по разработке нормативно-правовой базы для регулирования государственной политики в сфере обустройства, правил и условий эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства. Надеюсь и уверен, что в этой работе опытный и профессиональный коллектив Управления станет рядом с назначенным руководителем», – сказал Беслан Джопуа.