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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ЦИМЦБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

Новости Вторник, 23 июня 2020 16:05
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ДМИТРИЙ ЦИМЦБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа представил коллективу Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового руководителя Дмитрия Цимцба, назначенного на эту должность Указом президента.

«От работы вашего ведомства зависит образ населенных пунктов и организация соответствующих условий жизни человека в них. Сегодня стоят задачи по разработке нормативно-правовой базы для регулирования государственной политики в сфере обустройства, правил и условий эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства. Надеюсь и уверен, что в этой работе опытный и профессиональный коллектив Управления станет рядом с назначенным руководителем», – сказал Беслан Джопуа.

Экс-руководитель ведомства Игорь Миквабия поблагодарил коллектив за качественную работу и пожелал новому начальнику Управления удачи в реализации важных задач государственной политики в сфере организации строительства объектов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2020 16:38

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