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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ МИНСЕЛЬХОЗА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ БЕСЛАНА ДЖОПУА

Новости Вторник, 23 июня 2020 16:02
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КОЛЛЕКТИВУ МИНСЕЛЬХОЗА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ БЕСЛАНА ДЖОПУА

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба представил коллективу Министерства сельского хозяйства назначенного главой ведомства первого вице-премьера Беслана Джопуа.

«Назначение первого вице-премьера на должность руководителя Минсельхоза, безусловно говорит о включении ведомства в список приоритетных направлений государственной политики. На принципиально новом уровне, обладая портфелем первого вице-премьера, глава министерства совместно с коллективом сможет работать над улучшением общих условий функционирования сельского хозяйства, совершенствованием форм и механизмов государственной поддержки в целях повышения доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, технической и технологической модернизацией отрасли, обеспечением эффективного использования земли и иных природных ресурсов», – сказал Бадра Гунба.

В свою очередь Беслан Джопуа обратился к работникам министерства: «Вложив все силы и средства, стараясь применять современные агротехнические приёмы, мы должны сохранить те ресурсы, которые у нас есть и качественно приумножить результаты работы. Совместно с вами и с теми сотрудниками Минсельхоза, которые живут и трудятся в сёлах, мы постараемся планомерно возрождать основные направления сельского хозяйства, улучшать качество работы в агроотрасли».

Бадра Гунба и Беслан Джопуа выразили экс-министру Амирану Какалия благодарность за проделанную им работу. Тот, поблагодарив бывших коллег, пожелал Беслану Джопуа удачи в должности министра сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2020 16:16

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