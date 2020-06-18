СТОЛИЧНЫЙ СУД ОПРАВДАЛ АРТУРА АНКВАБА

Сегодня, 23 июня 2020 года, Сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой огласил оправдательный приговор в отношении Артура Анкваба, обвиняемого Генеральной прокуратурой Республики Абхазия в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «ж» части 2 статьи 119 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство под угрозой причинения тяжкого вреда здоровью) УК Республики Абхазия.

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ . Столичный суд оправдал экс-кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба за непричастностью к похищению Армена Григоряна, сообщается на сайте столичного суда http://sg-s.org/press-service/news/

Согласно оглашенному полному тексту оправдательного приговора, государственным обвинением суду не были представлены доказательства о причастности Артура Анкваба к похищению Армена Григорян с целью получения выкупа за его освобождение, имевшего место 24 ноября 2019 года в Сухум в районе Лечкопа. .

В судебном акте указано, что «…обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, так как в силу части 3 статьи 14 УПК Республики Абхазия все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а сторона обвинения не смогла доказать виновность подсудимого Анкваба А.М., тогда как все возможности для собирания дополнительных доказательств исчерпаны».

Предварительное расследование по делу проводилось следственным управлением Генпрокуратуры Республики Абхазия.

Согласно резолютивной части приговора, Артур Анкваб освобождён из-под стражи в зале суда, а у головное дело возвращено в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия для производства предварительного следствия и установления лиц, совершивших преступление.

Настоящий приговор вступает в силу в течение 15 рабочих дней в случае необжалования сторонами в кассационном порядке в Верховный суд Республики Абхазия.

Фото Спутник Абхазия.