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Абхазия Информ

МИД РА: ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО АБХАЗИИ ЛИШЬ УДОВЛЕТВОРЯЮТ АМБИЦИИ ТБИЛИСИ

Новости Вторник, 23 июня 2020 14:56
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МИД РА: ПОЛИТИЗИРОВАННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО АБХАЗИИ ЛИШЬ УДОВЛЕТВОРЯЮТ АМБИЦИИ ТБИЛИСИ

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия Информ. Принятие с подачи Грузии политизированных односторонних резолюций по Абхазии «достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией». С таким комментарием выступил МИД Абхазии

В рамках состоявшейся в Женеве 43-й сессии Совета по правам человека ООН с подачи грузинской стороны была принята резолюция «Сотрудничество с Грузией», почти полностью повторяющая содержание предыдущих резолюций СПЧ по Грузии, которые принимаются Советом с 2017 года.

МИД Абхазии напоминает, что «в подобного рода документах, имеющих сугубо рекомендательный характер, декларируется поддержка территориальной целостности Грузии, выражается «серьезная озабоченность» ситуацией с правами человека в Абхазии и Южной Осетии, отмечаются «факты» дискриминации жителей приграничных регионов, осуждается т.н. «процесс бордеризации вдоль линии оккупации» и т.д.»

Как и в предыдущие годы, подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики.

«У большинства участников голосования по документу видимо и не возникает желания вникнуть в суть вопроса и попытаться объективно разобраться в причинах грузино-абхазских противоречий. Такой подход и обусловливает выпуск идентичных по содержанию шаблонных резолюций, не отражающих реальное положение дел и никак не влияющих на ситуацию на Южном Кавказе», - отмечается в Комментарии МИД РА.

Абхазская сторона не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по всему комплексу вопросов, которые затрагиваются в принимаемых с подачи Грузии резолюциях.

«Однако наши предложения продолжают упорно игнорировать. По всей видимости, руководство СПЧ и не нуждается в альтернативном взгляде на проблематику грузино-абхазских отношений. Гораздо важнее становится принять очередную резолюцию, полностью удовлетворяющую все претензии грузинской стороны», - заявляет МИД.

Вызывает возмущение внешнеполитического ведомства и то, что Совет по правам человека нисколько не заботит систематическое нарушение прав граждан Республики Абхазия со стороны Грузии.

«Подобные факты, которые абхазская сторона публично озвучивает в ходе Женевских дискуссий, почему-то выпадают из поля зрения СПЧ. Такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации», - говорится в Комментарии.

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