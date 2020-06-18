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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА И КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ АСИС В СУДАХ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 23 июня 2020 13:47
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Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ. Генпрокуратура и Контрольная палата проведут проверку финансовой деятельности по внедрению автоматизированной судебно-информационной системы в судах Республики Абхазия.

В понедельник 22 июня Парламент принял соответствующее постановление.  

Текст постановления гласит:

«В связи с неоднократной отсрочкой исполнения положений Конституционного закона Республики Абхазия от 15 июня 2015 года № 3784-с-V «О судебной власти», касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования, Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Генеральной прокуратуре Республики Абхазия и Контрольной палате Республики Абхазия в срок до 20 июля 2020 года провести проверку на предмет законности расходования средств, выделенных на внедрение АСИС в судах Республики Абхазия.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия».

Депутаты Парламента несколько раз откладывали вступление в действие положений конституционного закона «О судебной власти», касающихся действия автоматизированной судебно-информационной системы. С 1 июля АСИС должна была начать действовать, но вновь пришлось перенести срок до 1 января 2021 года.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2020 14:01

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