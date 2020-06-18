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Абхазия Информ

ГЛАВЫ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ОБЕСПЕЧАТ ТРАНСПОРТОМ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ 1 ИЮЛЯ

Новости Вторник, 23 июня 2020 13:12
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ГЛАВЫ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ОБЕСПЕЧАТ ТРАНСПОРТОМ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ 1 ИЮЛЯ

Сухум. 23 июня 2020. Абхазия-Информ. Подготовке к проведению голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации посвящалось совещание в Администрации Президента Абхазии.

Встречу, в которой участвовали все главы городских и районных администраций, вел руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициния.

«По поручению президента Аслана Георгиевича Бжания мы пригласили вас обсудить вопросы предстоящего 1 июля голосования по изменениям в Конституции РФ. Мы все понимаем, что в Абхазии живет много граждан России,  которые имеют право и захотят принять участие в голосовании. Мы же обязаны помочь им реализовать это свое право проголосовать и обеспечить общественный порядок», - сказал Алхас Квициния.

Что касается предстоящих 12 июля повторных выборов депутатов парламента РА в четырех избирательных округах, Квициния указал на необходимость взаимодействия глав местных администраций с правоохранительными структурами, которые будут обеспечивать порядок в районах, где будут проходить выборы.

В первую очередь, по словам Квициния, надо определиться с тем, как люди будут добираться до Посольства России 1 июля.

Квициния предложил высказаться по обсуждаемым вопросам глав администрации г. Сухум и районов.

«У нас уже есть опыт проведения выборов в Госдуму РФ, но тогда у нас были другие возможности, было несколько мест для голосования. В данном случае голосование будет проходить в одном месте. Поэтому необходимо скоординировать действия с самим Посольством РФ. Мы же со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, в том числе и общественным транспортом», - сказал глава столичной Администрации Беслан Эшба.

В отличие от голосования по выборам президента РФ и депутатов Госдумы, которые проводились в Абхазии на нескольких избирательных участках, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России будет проводиться в одном месте - в консульском отделе Посольства РФ. Главы городских и районных администрации выразили готовность выделить транспорт для жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, и привезти их в Сухум.

При этом они предложили, если это возможно, установить некий  график, дабы не создавалась очередь из числа приехавших в Сухум из районов, чтобы проголосовать.

1 июля 2020 года с 8 до 20 часов в помещении консульского отдела Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия по адресу г. Сухум, ул. Лакоба, д. 45 (вход с ул. Аидгылара) состоится голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Для участия в голосовании приглашаются российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в ходе голосования будут приняты необходимые меры по охране здоровья граждан.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2020 13:18

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