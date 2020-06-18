СТОЛБЫ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ ЛИНИИ БУДУТ ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ

Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ. На территории парка имени Юрия Воронова, известного среди горожан как парк «Сказка», входящего в Государственный реестр объектов историко-культурного наследия под №274, проводятся восстановительные работы, производится обрезка деревьев и кустарников, очистка территории от сухостоя.

В ходе этих работ в парке были демонтированы чугунные столбы Индо-Европейской телеграфной линии.

Эти телеграфные столбы имеют высокую историческую ценность для столицы. Поэтому министерство культуры уведомило Администрацию Сухума о согласовании подобных работ с Госорганом по охране памятников.