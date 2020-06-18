СТОЛБЫ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕЛЕГРАФНОЙ ЛИНИИ БУДУТ ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ
Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ. На территории парка имени Юрия Воронова, известного среди горожан как парк «Сказка», входящего в Государственный реестр объектов историко-культурного наследия под №274, проводятся восстановительные работы, производится обрезка деревьев и кустарников, очистка территории от сухостоя.
В ходе этих работ в парке были демонтированы чугунные столбы Индо-Европейской телеграфной линии.
Эти телеграфные столбы имеют высокую историческую ценность для столицы. Поэтому министерство культуры уведомило Администрацию Сухума о согласовании подобных работ с Госорганом по охране памятников.
Столичная Администрация обязалась согласовывать дальнейшие действия с министерством культуры, а также отреставрировать демонтированные телеграфные столбы и определить дальнейшее место их установки.
Линия телеграфа, общей протяженностью в 10 тысяч километров, соединившая Лондон с Калькуттой, являлась одним из величайших технических достижений того времени. Строительство телеграфа имело большое значение для Сухума и всей Абхазии.
В 1868 г. в Сухум прибыл основатель фирмы Вернер фон Сименс и купил здесь участок земли для постройки здания телеграфа. А в 1869 г. в Сухуме было построено здание Индо-Европейского телеграфа.
В мае 1869 г. в течение 6 дней от устья р. Джубга до Сухум-Кале по дну моря был проложен кабель общей протяженностью 85,3 мили. К концу 1869 г. прокладка линии Индо-Европейской телеграфной связи на территории Кавказа была завершена. В Абхазии по всей протяженности линии были установлены столбы, по которым была протянута в пять проводов линия телеграфа.
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