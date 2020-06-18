 

В мире

ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА НОВЫЙ СРОК
июня 21 2020

ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА НОВЫЙ СРОК

По словам главы государства, это может произойти, если примут соответствующую поправку в конституции МОСКВА, 21…
В КРЫМУ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД
июня 19 2020
В КРЫМУ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД
75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ
июня 19 2020
75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ОТБЫЛ В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 22 июня 2020 19:41
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву. По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина он примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня.

По предложению Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба. В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Прочитано 1 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ИНАЛ ГАБЛИЯ: ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНО ОБРЕСТИ ВАЖНОЕ МЕСТО ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.