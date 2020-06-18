АСЛАН БЖАНИЯ ОТБЫЛ В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву. По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина он примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня.

По предложению Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба. В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.