АСЛАН БЖАНИЯ ОТБЫЛ В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву. По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина он примет участие в параде в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня.
По предложению Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба. В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
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