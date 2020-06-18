ИНАЛ ГАБЛИЯ: ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНО ОБРЕСТИ ВАЖНОЕ МЕСТО ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба представил коллективу министерства просвещения и языковой политики нового министра Инала Габлия.
Указом президента Аслана Бжания от 19 июня 2020 г. Инал Габлия был назначен министром просвещения и языковой политики.
Представляя нового руководителя министерства, вице-президент сказал:
«Образование является одним из приоритетных направлений развития страны. Министерство под руководством Адгура Паатовича Какоба проделало за минувшие годы большую работу. Это нельзя не отметить. Уверен, что опыт и знания Адгура Паатовича в сфере образования будут востребованы и в дальнейшем. Выражаем ему большую благодарность. Коллектив министерства славился во все времена. Прошу вас оказать поддержу вновь назначенному главе министерства и продолжить повышать качество образования в Абхазии. Думаю, что его молодость и знания вместе с большим опытом коллектива принесут ценные плоды и позитивные результаты».
"Я рад нашей встрече и благодарен правительству за оказанное доверие. Я знаком с проблемами учащихся. Совместно с коллективом будем стремиться находить новые подходы к решению задач, возлагаемых руководством страны. Не сомневаюсь, что всё у нас с вами получится. Плюс ко всему, теперь перед ведомством стоят вопросы развития абхазского языка. Важно идти к тому, чтобы внедрение новых методик в процесс изучения абхазского языка и других предметов школьной программы обрело своё обоснованно важное место во всей системе образования. Разработка цифровых технологий и платформ для детского обучения станут важным подспорьем как для преподавателей страны, так и для учеников", - обратился к присутствующим Инал Габлия.
Экс-министр Адгур Какоба поздравил нового главу министерства с назначением и пожелал ему успехов в работе.
«Хочу поздравить молодого министра и уверить в том, что коллектив министерства всегда и во всем будет ему опорой. Министерству вверена ответственная сфера — образование и обучение подрастающего поколения. Уверен, министерство под Вашим руководством оправдает возложенные на него надежды», - сказал Какоба.
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