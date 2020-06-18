ИНАЛ ГАБЛИЯ: ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНО ОБРЕСТИ ВАЖНОЕ МЕСТО ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Образование является одним из приоритетных направлений развития страны. Министерство под руководством Адгура Паатовича Какоба проделало за минувшие годы большую работу. Это нельзя не отметить. Уверен, что опыт и знания Адгура Паатовича в сфере образования будут востребованы и в дальнейшем. Выражаем ему большую благодарность. Коллектив министерства славился во все времена. Прошу вас оказать поддержу вновь назначенному главе министерства и продолжить повышать качество образования в Абхазии. Думаю, что его молодость и знания вместе с большим опытом коллектива принесут ценные плоды и позитивные результаты».

"Я рад нашей встрече и благодарен правительству за оказанное доверие. Я знаком с проблемами учащихся. Совместно с коллективом будем стремиться находить новые подходы к решению задач, возлагаемых руководством страны. Не сомневаюсь, что всё у нас с вами получится. Плюс ко всему, теперь перед ведомством стоят вопросы развития абхазского языка. Важно идти к тому, чтобы внедрение новых методик в процесс изучения абхазского языка и других предметов школьной программы обрело своё обоснованно важное место во всей системе образования. Разработка цифровых технологий и платформ для детского обучения станут важным подспорьем как для преподавателей страны, так и для учеников", - обратился к присутствующим Инал Габлия.

Экс-министр Адгур Какоба поздравил нового главу министерства с назначением и пожелал ему успехов в работе.

«Хочу поздравить молодого министра и уверить в том, что коллектив министерства всегда и во всем будет ему опорой. Министерству вверена ответственная сфера — образование и обучение подрастающего поколения. Уверен, министерство под Вашим руководством оправдает возложенные на него надежды», - сказал Какоба.