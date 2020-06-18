 

В мире

ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА НОВЫЙ СРОК
июня 21 2020

ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА НОВЫЙ СРОК

По словам главы государства, это может произойти, если примут соответствующую поправку в конституции МОСКВА, 21…
В КРЫМУ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД
июня 19 2020
В КРЫМУ ОБНАРУЖИЛИ БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД
75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ
июня 19 2020
75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Понедельник, 22 июня 2020 12:59
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум.  22 июня 2020. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 79 лет с начала Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг..  Почтить память погибших в той страшной войне, длившейся 1432 дня, к памятнику Неизвестному солдату на Сухумской набережной пришли представителруководства Абхазии, столичной администрации, ветераны войны, общественность.

На митинге, посвященном этой скорбной памятной дате, выступили посол России в Абхазии Алексей Двинянин, руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха.

"Семьдесят девять лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Серьезные потери понесла Абхазия, порядка 18 тысяч жителей и военных полегли на полях сражений. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, с россиянами и другими народами СССР, чтите память об ушедших в мир иной, об ушедших и защитивших ценой собственной жизни наше будущее, будущее наших детей, внуков", - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что в Абхазии бережно относятся к исторической памяти, к событиям Великой Отечественной войны.

«К сожалению, и в наше время мы чувствуем вызовы, имеющие военный характер. Тем не менее, единство жителей Абхазии перед лицом этих вызовов, основанное на почтении и поддержании исторической памяти, дает надежду, что мы совместно преодолеем эти вызовы", - сказал он.

Накануне, вечером 21 июня, в Сухуме у Мемориала защитникам Кавказа прошла акция «Свеча памяти», организованная представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Ардзинба и молодежным   движением "Волонтеры Победы".

В годы Великой Отечественной войны маленькая Абхазия послала на защиту отечества более 55 тысяч своих сыновей и дочерей, 900 девушек. К сожалению, каждый третий с войны не вернулся к своим родным.

С приближением фронта осенью 1942 год Абхазия становится прифронтовой зоной, где создаются чрезвычайные органы власти – местные комитеты обороны. Город Сухуми подвергается воздушной бомбардировке. В связи с прорывом врага на абхазском участке Главного Кавказского хребта обескровленные части Красной Армии в боях с немецко-фашистскими захватчиками получили поддержку бойцов Гудаутского и Сухумского объединенных истребительных батальонов, а местное население принимало участки в доставке боеприпасов и продовольствия воинским частям в горах. С началом боевых действий в горах Абхазии на территории республики срочно было развёрнуто большое количество эвакогоспиталей для лечения раненых бойцов.

Вместе с фронтовиками, не покладая рук, приближая Победу над врагом, трудились труженики тыла. Сельские труженики снабжали фронт продовольствием и промышленным сырьем.

Особый размах приобрело в Абхазии общественное движение по сбору средств на производство оружия для Красной Армии. За короткий срок в Абхазии было собрано более 30 миллионов рублей.

Эти средства были израсходованы на строительство катеров «Комсомолец Абхазии», боевых самолетов «Осавиахимец Абхазии» «Здравница Абхазии», танковых колонн «Юный пионер» и т.д. В годы войны Абхазия оказывала большую помощь раненым бойцам и командирам, находящимся в 19-ти госпиталях. Всего за время войны через госпитали Абхазии прошли более 200 тысяч раненых и больных солдат и офицеров. Многие из них после госпиталя до конца войны сражались с фашизмом.

Героические дела тружеников тыла были отмечены по достоинству. Только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждено более 32 тыс. человек.

Славные сыны и дочери Абхазии отважно сражались на всех фронтах и во всех родах войск. Среди них: дважды Герой Советского Союза В. Попков, Герои Советского Союза: В. Харазия, А. Ходосов, М. Кантария, Р. Барцыц, Я. Кокоскерия, В. Габлия, А. Чакрян, легендарные летчики К. Агрба, В. Аргун, М. Авидзба, Ш. Акусба, Д. Осия, Т. Язычба, Ш. Палба, М. Аджба, П. Родина, политрук А. Назадзе, разведчица Е. Мухина, медсестра М. Адлейба и многие другие.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 22 июня 2020 13:11

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.