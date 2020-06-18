В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

"Семьдесят девять лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Серьезные потери понесла Абхазия, порядка 18 тысяч жителей и военных полегли на полях сражений. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, с россиянами и другими народами СССР, чтите память об ушедших в мир иной, об ушедших и защитивших ценой собственной жизни наше будущее, будущее наших детей, внуков", - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Сухум. 22 июня 2020. Абхазия-Информ . Сегодня исполнилось 79 лет с начала Великой Отечественной войны 1941 –1945 гг.. Почтить память погибших в той страшной войне, длившейся 1432 дня, к памятнику Неизвестному солдату на Сухумской набережной пришли представителруководства Абхазии, столичной администрации, ветераны войны, общественность.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что в Абхазии бережно относятся к исторической памяти, к событиям Великой Отечественной войны.

«К сожалению, и в наше время мы чувствуем вызовы, имеющие военный характер. Тем не менее, единство жителей Абхазии перед лицом этих вызовов, основанное на почтении и поддержании исторической памяти, дает надежду, что мы совместно преодолеем эти вызовы", - сказал он.

Накануне, вечером 21 июня, в Сухуме у Мемориала защитникам Кавказа прошла акция «Свеча памяти», организованная представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Ардзинба и молодежным движением "Волонтеры Победы".

В годы Великой Отечественной войны маленькая Абхазия послала на защиту отечества более 55 тысяч своих сыновей и дочерей, 900 девушек. К сожалению, каждый третий с войны не вернулся к своим родным.

С приближением фронта осенью 1942 год Абхазия становится прифронтовой зоной, где создаются чрезвычайные органы власти – местные комитеты обороны. Город Сухуми подвергается воздушной бомбардировке. В связи с прорывом врага на абхазском участке Главного Кавказского хребта обескровленные части Красной Армии в боях с немецко-фашистскими захватчиками получили поддержку бойцов Гудаутского и Сухумского объединенных истребительных батальонов, а местное население принимало участки в доставке боеприпасов и продовольствия воинским частям в горах. С началом боевых действий в горах Абхазии на территории республики срочно было развёрнуто большое количество эвакогоспиталей для лечения раненых бойцов.

Вместе с фронтовиками, не покладая рук, приближая Победу над врагом, трудились труженики тыла. Сельские труженики снабжали фронт продовольствием и промышленным сырьем.

Особый размах приобрело в Абхазии общественное движение по сбору средств на производство оружия для Красной Армии. За короткий срок в Абхазии было собрано более 30 миллионов рублей.

Эти средства были израсходованы на строительство катеров «Комсомолец Абхазии», боевых самолетов «Осавиахимец Абхазии» «Здравница Абхазии», танковых колонн «Юный пионер» и т.д. В годы войны Абхазия оказывала большую помощь раненым бойцам и командирам, находящимся в 19-ти госпиталях. Всего за время войны через госпитали Абхазии прошли более 200 тысяч раненых и больных солдат и офицеров. Многие из них после госпиталя до конца войны сражались с фашизмом.

Героические дела тружеников тыла были отмечены по достоинству. Только медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждено более 32 тыс. человек.

Славные сыны и дочери Абхазии отважно сражались на всех фронтах и во всех родах войск. Среди них: дважды Герой Советского Союза В. Попков, Герои Советского Союза: В. Харазия, А. Ходосов, М. Кантария, Р. Барцыц, Я. Кокоскерия, В. Габлия, А. Чакрян, легендарные летчики К. Агрба, В. Аргун, М. Авидзба, Ш. Акусба, Д. Осия, Т. Язычба, Ш. Палба, М. Аджба, П. Родина, политрук А. Назадзе, разведчица Е. Мухина, медсестра М. Адлейба и многие другие.