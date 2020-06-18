В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ВЕЛОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. В 9:00 у «Дома Москвы» в Сухуме стартовал велопробег «Спасибо за Победу», приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Это традиционный, восьмой по счету велопробег, который проходит при поддержке Посольства России в Абхазии, администраций Сухума и Гулрыпшского района.