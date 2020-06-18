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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ВЕЛОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Среда, 24 июня 2020 12:01
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В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ВЕЛОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. В 9:00 у «Дома Москвы» в Сухуме стартовал  велопробег «Спасибо  за Победу», приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Это традиционный, восьмой по счету велопробег, который проходит при поддержке Посольства России в Абхазии, администраций Сухума и Гулрыпшского района.

Участники акции проехали от Сухума до Гулрыпша и почтили память погибших в Великой Отечественной войне у братской могилы в центре Гулрыпша. На обратном пути они остановились у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На сегодня запланирована и акция российских военнослужащих: они проедут на КамАзе в военных формах времен войны по улицам города Гудаута под песни военных лет «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и др.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2020 12:29

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