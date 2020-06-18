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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Среда, 24 июня 2020 12:07
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В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. В министерстве обороны Абхазии прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Министр обороны Владимир Ануа поздравил личный состав Минобороны с великим праздником – Днем Победы.

«Сегодня в Москве на Красной площади проходит торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 75 лет назад в этот день там же проходил первый исторический послевоенный парад, который стал символическим для народа-победителя. В торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. И сегодня, 75 лет спустя, на Красной площади проходит Парад Победы. В памяти потомков навсегда останутся самоотверженное и беззаветное служение родине ветеранов Великой Отечественной войны, – сказал Владимир Ануа.

Он подчеркнул, что в праздничном мероприятии, которое проходит в Москве, участвует делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Георгиевичем Бжания.

Владимир Ануа напомнил, что в Великой отечественной войне приняли участие более 55 тысяч сыновей и дочерей Абхазии, из них более 17 тысяч не вернулись домой. 22 участника той войны удостоены почетного звания «Герой Советского Союза».

«Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла с 75-й годовщиной Великой Победы. Своим героизмом, верностью воинскому долгу и безграничной любовью к Родине они вписали немало ярких страниц в героическую летопись Великой Отечественной войны. Сохранение памяти – важнейшая задача личного состава Вооруженных сил Абхазии. Пусть небо над нашей родиной будет чистым и мирным», - сказал Владимир Ануа.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших в войне.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2020 12:16

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