БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДЕНЕЖНАЯ МАССА В АБХАЗИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. За пять месяцев 2020 года денежная масса в Абхазии сократилась на 2 млрд рублей. Об этом сказал председатель правления Банка Абхазии Беслан Барателия в пресс-центре Абхазского телевидения в среду. 24 июня.
«Мы недавно подводили итоги потока и оттока денег в Абхазию и из Абхазии. Итогом 5 месяцев по всем легальным каналам, которое мы могли наблюдать (поступление денежных средств в банковскую систему через систему денежных переводов, снятие денег по картам, поступления денег на корсчета) в Абхазию поступило более 9 млрд руб. И за этот же период из Абхазии ушло 11 млрд рублей. Таким образом, сальдо потока денег стало отрицательным, а объем денежной массы в Абхазии сократился на 2 млрд рублей», - сообщил Барателия.
По его словам, это колоссальная сумма для экономики Абхазии.
«Сокращение объема денежной массы на 2 млрд рублей не могло не отразиться на нашей экономике, на снижении предпринимательской активности, сокращении торговой выручки, невозможность многим предпринимателям заниматься предпринимательской деятельностью», - сказал Барателия.
Очевидно и то, что ограничительные меры в связи с карантином остановили хозяйственной деятельность некоторых предпринимателей и привели, соответственно, к сокращению поступлений в бюджет, стали сокращаться остатки на банковских счетах. Наблюдается серьезный дефицит денег в экономике.
«Мы очень надеемся, что эти ограничительные меры будут постепенно сняты с отступлением проблем, связанных с короновирусной инфекцией, и экономика Абхазии очень быстро восстановится», - сказал председатель Национального банка РА.
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