БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДЕНЕЖНАЯ МАССА В АБХАЗИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. За пять месяцев 2020 года денежная масса в Абхазии сократилась на 2 млрд рублей. Об этом сказал председатель правления Банка Абхазии Беслан Барателия в пресс-центре Абхазского телевидения в среду. 24 июня.

«Мы недавно подводили итоги потока и оттока денег в Абхазию и из Абхазии. Итогом 5 месяцев по всем легальным каналам, которое мы могли наблюдать (поступление денежных средств в банковскую систему через систему денежных переводов, снятие денег по картам, поступления денег на корсчета) в Абхазию поступило более 9 млрд руб. И за этот же период из Абхазии ушло 11 млрд рублей. Таким образом, сальдо потока денег стало отрицательным, а объем денежной массы в Абхазии сократился на 2 млрд рублей», - сообщил Барателия.