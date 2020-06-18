ИНАЛ ГАБЛИЯ: АБХАЗИИ НУНА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия, сообщает пресс-служба Кабинета министров..
Министр рассказал о том, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по разным вопросам.
В ходе встречи Инал Габлия затронул вопросы начального и среднего образования в Абхазии.
Речь шла о необходимости разработки и принятия закона об образовании, актуальности создания национальной концепции развития школьного и общего образования, задачах воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
По мнению Габлия, необходимо постепенно работать над развитием абхазского языка, как с применением новых технологий, так и использованием имеющихся классических инструментов и ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.
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