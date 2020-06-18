ИНАЛ ГАБЛИЯ: АБХАЗИИ НУНА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия, сообщает пресс-служба Кабинета министров..

Министр рассказал о том, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по разным вопросам.

В ходе встречи Инал Габлия затронул вопросы начального и среднего образования в Абхазии.