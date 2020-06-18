БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: СПИСЫВАНИЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ – ИСКЛЮЧЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Сухум. 24 июня. Абхазия-Информ. Списывание денег с банковских карт пенсионеров – «исключенный сценарий». Об этом заявил председатель Национального Банка Абхазии Беслан Барателия на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения в среду, 24 июня.

Недели две назад в соцсетях была распространена анонимная информация, в которой руководство Банка Абхазии обвинялось в незаконном предоставлении кредита в размере 40 млн рублей Гудаутской нефтебазе Госкомпании «Абхазтоп» и в том, что для погашения этого кредита списываются деньги с карт пенсионеров.

"Очень часто в соцсетях нагнетают ситуацию, в том числе распространяя информацию о том, что с банковских карт пенсионеров списывают средства, чтобы закрыть дыры. Это исключенный сценарий", - заявил Барателия.