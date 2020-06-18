БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: СПИСЫВАНИЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ – ИСКЛЮЧЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Сухум. 24 июня. Абхазия-Информ. Списывание денег с банковских карт пенсионеров – «исключенный сценарий». Об этом заявил председатель Национального Банка Абхазии Беслан Барателия на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения в среду, 24 июня.
Недели две назад в соцсетях была распространена анонимная информация, в которой руководство Банка Абхазии обвинялось в незаконном предоставлении кредита в размере 40 млн рублей Гудаутской нефтебазе Госкомпании «Абхазтоп» и в том, что для погашения этого кредита списываются деньги с карт пенсионеров.
"Очень часто в соцсетях нагнетают ситуацию, в том числе распространяя информацию о том, что с банковских карт пенсионеров списывают средства, чтобы закрыть дыры. Это исключенный сценарий", - заявил Барателия.
Банк Абхазии уже давал объяснение по поводу кредита, выданного Гудаутской нефтебазе.
«В октябре 2015 года КБ «Сухум-Банк» обратился в Банк Абхазии с заявкой на предоставление кредита рефинансирования для дальнейшего кредитования своего клиента - Гудаутской нефтебазы госкомпании «Абхазтоп». 26 октября 2015 года между Банком Абхазии и КБ «Сухум-Банк» был заключен договор межбанковского кредита (кредита рефинансирования) №125/р-15 на сумму 40 млн рублей сроком до 28 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденным графиком КБ «Сухум-Банк» осуществлял ежемесячное погашение кредита. К ноябрю 2017 года КБ «Сухум-Банк» полностью исполнил свои обязательства перед Банком Абхазии по возврату 40 млн рублей. А также Банк Абхазии получил доход в виде процентов в размере 7 164 039 рублей», - сообщалось в пресс-релизе от 11 июня.
Сегодня в эфире Абхазского телевидения Барателия еще раз подчеркнул, что Национальный банк не выдает кредиты юридическим и физическим лицам.
«Предоставляемые Банком Абхазии кредиты рефинансирования используются коммерческими банками исключительно для последующего кредитования своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - уточнил Барателия.
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