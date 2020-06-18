БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ: ПРОБЛЕМЫ, НАКАПЛИВАВШИЕСЯ В СБЕРБАНКЕ, БУДУТ ВЛИЯТЬ НА ЕГО РАБОТУ ЕЩЕ НЕ ОДИН ГОД

«Ситуация в Сбербанке сложная, но не такая, какой она была два – три года назад. Проблемы, которые накапливались в банке, можно сказать, десятилетие, отразились в дефиците денег в размере 1,5 миллиарда рублей. Эти проблемы не могу исчезнуть бесследно. Они будут влиять на этот банк еще многие годы, потому, что ломать не строить!» - сказал он.

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ . Проблемы, которые накапливались в Сбербанке годами, будут влиять на его работу еще не один год. Об этом сказал на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения председатель Банка Абхазии Беслан Барателия.

По словам Барателия Сбербанку придется «из года в год кропотливым трудом зарабатывать деньги и выходить из этой ситуации, сокращать «дыру», которая там формировалась много лет».

По информации председателя Банка Абхазии, ситуация с ликвидностью сейчас стала намного лучше. Это видно и по обслуживанию клиентов, и по работе банкоматов.

Позитивные сдвиги в работе Сбербанка не в последнюю очередь связаны с поддержкой со стороны Национального банка РА, предоставляющего ресурсы.

«Мы понимаем, что Сбербанк - это системообразующий банк страны, и мы делаем все, чтобы в первую очередь граждане Абхазии, особенно получатели пенсии и зарплат, не чувствовали тех проблем, которые есть в стране», - сказал Беслан Барателия.

Несмотря на то, что кредитование является главным источником получения доходов банка, было принято решение о временной приостановке в Сбербанке программ кредитования.

«Сегодня первоочередная задача этого банка - обслуживание клиентов. Мы не можем, имея ограниченный объем денег, выдать их в виде кредитов и держать пустыми банкоматы, через которые люди получают зарплаты и пенсии. Поэтому мы решили расставить приоритеты: в первую очередь - это пенсионеры, это бюджетники, клиенты, а потом уже (если появится возможность, а я надеюсь, она скоро появится) будут запущены новые проекты», - сказал Баратлеия.