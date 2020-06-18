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Абхазия Информ

ЗАРПЛАТА В БАНКЕ АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ И ВАРЬИРУЕТ ОТ 18 ТЫСЯЧ ДО 85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новости Среда, 24 июня 2020 17:49
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ЗАРПЛАТА В БАНКЕ АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ И ВАРЬИРУЕТ ОТ 18 ТЫСЯЧ ДО 85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ. Зарплата в Банке Абхазии устанавливается в соответствии со штатным расписанием, и она варьирует от 18 тысяч рублей до 85 тысяч рублей – зарплаты руководителя. Об этом сказал на пресс-конференции в пресс-центре Абхазского телевидения председатель Банка Абхазии Беслан Барателия, комментируя информацию в соцсетях о том, что зарплата председателя Национального банка превышает несколько сотен тысяч рублей .

«Мне показывали публикации в Фейсбуке по о поводу моей зарплаты. Очень смешно было наблюдать, как она росла: 200 тысяч, потом стала 300 тысяч, 350 тысяч. В последний раз мне подняли зарплату 450 тысяч руб. Я уже ожидал, что ее скоро поднимут до 600-700 тысяч рублей. Но, видимо в связи с кризисом, в последней информации она опустилась до 330 тысяч рублей», - пошутил Барателия.

Зарплата в Банке Абхазии, по его словам, сопоставима с зарплатами, которые установлены в кредитных организациях республики.

Смета расходов банка, в том числе и фонд зарплаты, утверждается парламентом, и он за последние несколько лет не менялся.

Банк Абхазии – это не бюджетная организация. «У нас свои заработанные деньги. И если бюджетные организации гарантировано получают зарплату, то у банка такой возможности может и не быть, если он будет неэффективно работать», - заметил председатель Банка Абхазии.

Он назвал ложью распространяемую в тех же соцсетях информацию о том, что он единолично сам себе начисляет большие премии. «Ну как вы себе представляете, что я сам себе начисляю премии? Как вообще такое возможн?» - спросил он.

В зависимости от доходов банка, премии выплачиваются один или два раза в год, причем всем сотрудникам. Размер премиальных также в зависимости от доходов варьирует от 30 до 70 % от зарплаты.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2020 18:23

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