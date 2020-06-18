В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

«Людям с диагнозом «диабет» в рамках различных государственных и гуманитарных программ полагаются лекарственное обеспечение льготными препаратами, включая инсулины ультракороткого и пролонгированного действия, средства диагностики (глюкометры и тест-полоски), шприц-ручки, иглы и пр.. Сбои в обеспечении инсулином и отставание от графика терапии больного сахарным диабетом может привести к серьёзным осложнениям здоровья и сопутствующих заболеваний», – выразили озабоченность представители инициативной группы.

Сухум. 24 июня 2020. Абхазия-Информ . Вопросам организации медицинской помощи больным сахарным диабетом посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваба с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлейба и представителями инициативной группы по созданию общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» Алисой Шамба и Асидой Адлейба, сообщает пресс-служба Кабинета министров..

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия пояснил, что существует госпрограмма смешанного характера, которая включает в себя реализацию мероприятий по разным заболеваниям. Средства, предусмотренные программой для финансирования закупа препаратов для их дальнейшего льготного выделения инсулинозависящим людям, составляют 1/5 от общего объема финансирования мультипрограммы – это свыше 10 млн рублей в год.

В 2020 году из предусмотренной суммы для больных диабетом закуплено препаратов на сумму около 2 млн рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил участникам встречи, что им даны поручения по организации срочного закупа необходимых препаратов из реестра квартальной потребности.

В ближайший время будет закуплен инсулин на 5 млн рублей.

На встрече также шла речь о пересмотре принципов оказания государством помощи больным диабетом и списка необходимых предметов и препаратов льготного обеспечения, о вопросах обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в области эндокринологии, в том числе и детской.

Участники встречи обсудили возможность создания в 2021 году отдельной госпрограммы для поддержания здоровья больных диабетом I типа, а также возможность включения в программу граждан с диагнозом «диабет II типа» для обеспечения их средствами самоконтроля и сахароснижающими препаратами.

Подводя итоги, Александр Анкваб сказал, что в вопросах правильной организации медицинской помощи гражданам, грамотного распределения имеющихся ресурсов государственным структурам важно взаимодействовать с общественностью, с потребителями льготных медицинских услуг.

Цель создания и осуществление деятельности общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» своевременны и оправданы, считает премьер-министр.

Александр Анкваб пожелал представителям организации удачи в работе, здоровья и заверил их в регулярном контакте с правительством.