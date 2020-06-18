БОЛЕЕ ДВУХСОТ СОТРУДНИКОВ ФИРМЫ «ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» БЫЛИ ПРОТЕСТИРОВАНЫ НЕ НА НАЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, А НА АНТИТЕЛА К НЕЙ

Сухум. 25 июня 2020. Абхазия Информ. В информации «Абхазия-Информ» о тестировании сотрудников ООО «Вина и воды Абхазии» была допущена ошибка.

Более двухсот сотрудников фирмы были протестированы не на наличие COVID-19, а на антитела.

«Тест на антитела не используется для определения наличия у человека COVID-19. С помощью этого анализа медики могут понять, был ли когда-либо болен человек коронавирусной инфекцией и сформировался ли у него иммунный ответ. Этим тест на антитела отличается от анализа на коронавирус. Если человек еще болен COVID-19, то с большой вероятностью в его крови еще нет антител (специальных белков) к вирусу, либо их количество не позволит тесту быть положительным. Тест на коронавирус показывает, болен ли человек, а на антитела — переболел пациент COVID-19 или нет. Именно такое тестирование и проводилось у нас», - уточнили в фирме.