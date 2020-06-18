УЧАЩИЕСЯ ШКОЛА № 2 ИМ. А. С. ПУШКИНА ПОЗДРАВИЛИ 24 ИЮНЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВАЛЕНТИНУ ШУЛЬГИНУ И НОННУ ДОРОФЕЕВУ

В этот день в Москве проходил военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому дети решили именно в этот день порадовать ветеранов.

Учащиеся 7 «Г» класса вместе с классным руководителем Ольгой Васильевой поздравили Валентину Шульгину и Нонну Дорофееву с юбилеем Победы, преподнесли им цветы и сладости. Дети подготовили небольшой концерт для ветеранов – прочитали им стихи о войне и вместе с ними спели песни военных лет.

«Мы чтим наших ветеранов и стараемся не забывать о них. Наши дети с большой теплотой относятся к участникам войны и всегда рады общению с ними. Эту акцию мы собирались провести 9 Мая, но, к большому сожалению, карантин нарушил наши планы. Сегодня именно по просьбе детей мы посетили ветеранов, и так приятно было смотреть, как разные поколения находят общий язык. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится меньше, но мы намерены и в будущем оказывать им внимание. Желаем им крепкого здоровья и пусть они живут как можно дольше!» – сказала директор 2-ой средней школы Ирина Повирскер.