АДА КВАРЧЕЛИЯ: ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА МИРОВОЙ ОПЫТ, НА ЛУЧШИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Образование всегда занимало важное место в государственной политике. Но сегодня в быстроменяющемся мире, в век информационных технологий, роль образования многократно усилилась. Переход от индустриального к цифровому обществу и глобализация, в которую мы втягиваемся, изменили нас и нашу жизнь. Если мы несколько десятилетий назад жили по принципу “от простого к сложному”, то сегодня живем “от сложного к неизвестному”. В условиях стремительно развивающихся высоких технологий мы поставлены в ситуацию, когда нам приходится постоянно учиться и переучиваться.

В этой статье я постаралась изложить свое представление и взгляды на систему современного школьного образования и аргументы в пользу того, почему в Абхазии необходимо модернизировать систему образования. Отсутствие широкого обсуждения проблем, связанных с данной темой, подтолкнуло меня написать эту статью.

Все происходящие в мире процессы отразились и на образовании. Они подвели нас к переосмыслению модели образования, способов и методов обучения. Единственный государственный институт, на который можно возложить ответственность за образование и воспитание будущего поколения - это Министерство образования. И поэтому оно должно реагировать на вызовы времени, быть настроено на принятие изменения и стать активным проводником нововведений.

В современном мире, именно качество образования становится ведущим трендом мирового развития. Поэтому все страны мира пытаются создать оптимальную модель образования. И Абхазия не должна быть исключением.

В полной мере ясно одно – в современной Абхазии старая модель образования не может быть эффективной. Эта система демонстрирует оторванность от реальной жизни. В советской системе образования учитель выступал в роли транслятора знаний, диктовал ученикам, что им делать, а те безропотно выполняли указания. Традиционная методика обеспечивала репродуктивное усвоение знаний: «пришел, услышал, заучил». В этой ситуации процесс обучения нередко становился трудным, скучным и приводил к нежеланию многих детей учиться, так как из процесса обучения была изъята мотивация и творческая активность. С психологической и физиологической точек зрения учеба для многих детей была сложным процессом. Хорошо учиться могли здоровые дети, исходно обладавшие высоким интеллектом. Таким образом, старая модель образования делила учеников на способных и неспособных. В этой системе немалое количество талантливых людей не подозревали о своих возможностях и не могли в полной мере реализовать себя в жизни.

Затянувшийся экономический кризис и пандемия обострили проблемы системы образования и более остро поставили вопрос о необходимости ее реформирования. Однако для реформ необходимы следующие условия:

1.правительственная поддержка со значительным финансированием;

готовность преподавателей совершенствоваться, обучаться новым технологиям преподавания;

наличие поставщиков образовательной продукции (компьютерные программы, учебники, учебно-методические разработки и т. д.);

понимание и поддержка со стороны общества.

Современная система образования наполнена новым содержанием и требует иных форм организации учебного процесса и педагогических технологий. Эта система ставит перед собой уже другие цели: воспитать гражданина своей страны, подготовить человека к успешной социализации и к обучению на протяжении всей жизни, сформировать способности к саморазвитию.

Для создания новой модели образования необходимо ориентироваться на мировой опыт, на лучшие системы образования, которые показали свою эффективность. При этом необходимо сохранить свое культурное наследие, не выпадая из глобального образовательного пространства.

В новой модели образования должен присутствовать баланс между гуманитарным и техническим направлениями. Поскольку мы живём в цифровом мире, существует риск формирования общества технократов. Между тем, от уровня развития гуманитарных наук зависит, способно ли общество отстоять свои ценности и свое мировоззрение. Общество, не знающее свою историю, язык, культуру становится более уязвимым. В строительстве государства важно опираться на знание истории, философии, экономики и т.д., а не только, к примеру, физики. В связи с этим необходимо в системе школьного образования равномерно распределять оба направления.

В современное образование нужно внедрять новые технологии, уделять больше внимания практической деятельности. Сегодня акцент должен делаться не на простое усвоение фактов, а на то, как и где применять знания. Практическая деятельность ученика – это исследовательская, поисково-конструкторская, творческая и другие виды деятельности. Через практику достигается подлинное понимание материала, которое останется со школьником надолго.

Таким образом, в образовании необходимо использовать новые подходы. Один из таких подходов – это системно–деятельностный подход, который рассматривается как совместная деятельность педагога и ученика. Этот подход строится на совместном поиске и открытии новых знаний.

В современной системе образования актуален индивидуальный подход, то есть персонализированный процесс обучения. Если в традиционной системе не учитывались ни способности, ни интересы учеников, а программы были рассчитаны на общий уровень знаний, то при личностно-ориентированном подходе ученик предстает перед учителем как индивидуальность, уникальное явление. Педагог помогает каждому учащемуся реализовать свой потенциал, раскрыть свои сильные стороны, достичь учебных целей и, наконец, найти своё призвание. Такой подход позволит составить для каждого ученика индивидуальную траекторию учебного плана с учетом его возможностей и особенностей, а также вести индивидуальную статистику успеваемости. Важно учитывать, что у каждого человека свой темп обучения. Такой подход способствует повышению мотивации и улучшению результатов школьника.

Также в основе современного образования должен лежать метапредметный подход, который даёт представление о целостной картине мира. Данный подход успешно завоёвывает образовательное пространство в глобальном мире, так как он позволяет решить проблему разобщенности учебных предметов, способствует интеграции учебного материала. Учащиеся с трудом связывают для себя систему понятий одного предмета с системой другого предмета. В 21 веке могут быть конкурентоспособными и востребованными специалисты самого широкого профиля, для которых не существует водораздела между разными дисциплинами. Именно таких специалистов должна готовить наша современная школа.

Учёба в школе не должна проходить в бессмысленной зубрёжке и борьбе за оценками. Задача современной школы – научить школьника не запоминать отдельные факты, а понимать их причинно-следственные связи. Очень важно научить школьника добывать знания, работать с информацией, уметь её анализировать, критически осмысливать, перерабатывать и превращать в собственный информационный продукт.

Необходимо ввести полезные и интересные дисциплины, которые помогут детям после окончания школы чувствовать себя самодостаточными людьми. Это финансовая грамотность, основы менеджмента, политика и экономика страны, программирование, экология, которые должны изучаться на примерах и практических заданиях. Кроме того, жизненно необходимый предмет – это профориентация, так как выбор профессии – один из важных этапов в жизни человека.

Процесс оценивания учеников также является вопросом для пересмотра в нынешних условиях. В современной школе критерии оценивания совершенно иные. Если в традиционной системе оценка — это самоцель, то в современной системе она является инструментом обратной связи и для учителя, и для ученика. Тем самым формируется позитивное самооценивание и взаимооценивание.

Необходимо отметить сложную ситуацию с государственным языком. Несмотря на то что, в Абхазии был принят Закон «О Государственном языке», кризис в образовательной системе ухудшил позиции абхазского языка. Статус абхазского языка как государственного в условиях школьного образования предусматривает практическое овладение им и как средством общения, и как способом духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Но, к сожалению, уровень владения родным языком не соответствует современным требованиям - у большинства выпускников низкий уровень владения государственным языком. Использование в методах преподавания принципов «старой школы», слабая мотивация, несовершенство программ и учебников, отсутствие общего стандарта для измерения знаний по языку усугубило ситуацию с абхазским языком. Современная модель образования, которая будет опираться на новые подходы даст возможность укрепить позиции государственного языка, что для нас, граждан Абхазии, сегодня чрезвычайно важно. Ведь язык формирует представление об окружающем мире, дает человеку опору в духовном мире, самоидентификацию в глобальном обществе.

В современном мире способность говорить на нескольких языках стала чрезвычайно важным условием профессионального успеха. Поэтому, оканчивая школу, ученики должны знать два иностранных языка. Молодежь Абхазии, владея иностранными языками, будет достойно представлять интересы и культуру нашего государства на площадках разного уровня.

Особое внимание надо уделить формированию функциональной грамотности школьников, подразумевающему комплекс навыков и компетенций, которые помогут ученикам решать различные учебные и жизненные задачи: математическая грамотность; финансовая грамотность; естественнонаучная грамотность; компьютерная грамотность; читательская грамотность; коммуникативная грамотность; юридическая грамотность; грамотность в вопросах здоровья. Функциональная грамотность дает возможность человеку быстро адаптироваться и функционировать в жизни (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и т.д.). Формируя функциональную грамотность у школьников, мы сможем воспитать инициативную, самостоятельно и творчески мыслящую личность.

Важно отметить роль учителя в современной школе. Ведь педагог – это ключевая фигура не только в системе образования. Учитель не только даёт знания, но и формирует человека как личность.

В современной модели образования работа учителя многократно усложняется. Преподаватель в этой модели выступает как организатор, фасилитатор, разработчик образовательного маршрута.

Современный учитель должен успешно решать не только актуальные, но и обновляющиеся проблемы. В этой непростой ситуации для учителя необходимо разработать Закон “О статусе педагога”, который будет направлен на поддержку и защиту прав учителей и повышение престижа преподавательской деятельности. Также необходимы условия для профессионального и карьерного роста на основе грейдовой (ступенчатой) системы. Это позволит учителям даже с небольшим стажем занять более высокую ступень в профессиональной деятельности. Сегодня же звания обычно даются по итогам длительной работы, да и то не всегда.

Для успешной модернизации системы образования важной задачей является повышение квалификации преподавателей. Поэтому необходимо создать несколько центров для переподготовки учителей. Этого требуют стремительные изменения в сфере образования, ведь современный учитель должен идти в ногу со временем, осваивать различные технологии в обучении и развивать свои компетенции.

Стоит отметить значимость участия учителей и их профессиональных объединений в обсуждении ключевых вопросов образования. Без активного участия педагогического сообщества достичь максимальной эффективности будет сложно.

Хотелось бы отметить, что сегодня преимущество страны определяется не её размерами или природными богатствами, а качеством образования и интеллектуальным ресурсом. Опыт и практика многих стран показывают нам, что качественное образование даёт импульс для успешного социально-экономического развития государства.

На мой взгляд, национальную идею развития государства необходимо выстроить именно в рамках образовательной парадигмы. Если подытожить вышеизложенное, то можно сделать вывод, что для решения задач экономического развития и укрепления государства вопрос образования должен быть первостепенным.

И не будем забывать известную истину: «Ноев ковчег был построен до того, как наступил Всемирный потоп».

Ада Кварчелия, преподаватель Абхазского Госуниверситета, методист Министерства просвещения и языковой политики.

http://chp-apsny.org/events-and-opinions/ada-kvarcheliya-o-sisteme-obrazovaniya/