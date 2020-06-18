В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Сухум. 25 июня 2020. Абхазия-Информ. В Галском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывного устройства
23 июня 2020 года в ходе реализации оперативной информаций сотрудники Службы государственной безопасности РА в селе Шашикуара Галского района задержали Басария Отари Давеховича, 1951 года рождения, уроженца и жителя Галского района.
При осмотре принадлежащих Басария жилого помещения и придомового участка, в подвальной части дома был обнаружен незаконно хранящийся автомат АК-74 со снаряженным 30 патронами магазином и боевая ручная противопехотная граната Ф-1.
24 июня по материалам СГБ РА прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении Басария по ч.1 ст. 217 УК РА (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Басария О.Д. водворен в ИВС Галского ОВД.
В настоящее время СГБ проверяет информацию о причастности Басария О.Д. к разбойным нападениям, вымогательству денежных средств и похищениям людей в Галском районе.
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