 

В мире

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

Новости Четверг, 25 июня 2020 14:28
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

Сухум. 25 июня 2020. Абхазия-Информ. В Галском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывного устройства

23 июня 2020 года в ходе реализации оперативной информаций сотрудники Службы государственной безопасности РА в селе Шашикуара Галского района задержали Басария Отари Давеховича, 1951 года рождения, уроженца и жителя Галского района.

При осмотре принадлежащих Басария жилого помещения и придомового участка, в подвальной части дома был обнаружен незаконно хранящийся автомат АК-74 со снаряженным 30 патронами магазином и боевая ручная противопехотная граната Ф-1.  

24 июня по материалам СГБ РА прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении Басария по ч.1 ст. 217 УК РА (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Басария О.Д. водворен в ИВС Галского ОВД.

В настоящее время СГБ проверяет информацию о причастности Басария О.Д. к разбойным нападениям, вымогательству денежных средств и похищениям людей в Галском районе.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2020 14:34

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АДА КВАРЧЕЛИЯ: ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА МИРОВОЙ ОПЫТ, НА ЛУЧШИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.