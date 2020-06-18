 

В мире

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ РОСССОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Четверг, 25 июня 2020 15:05
Оцените материал
(0 голосов)

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении члена комитета Госдумы по международным делам Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Примакова Евгения Александровича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе.

Другим указом от должности главы агентства освобождена Элеонора Митрофанова, которая возглавляла ведомство с декабря 2017 года.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2020 15:11

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.