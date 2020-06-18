ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРООН РАССКАЗАЛИ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ В АБХАЗИИ ПРОГРАММАХ

Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Инфором. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа встретился с представителями Программ развития ООН в Абхазии.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече речь шла о результатах работы программ развития сельских территорий, которые реализуют в Абхазии Евросоюз совместно с ПРООН.

Беслан Джопуа познакомился с организаторами мероприятий по поддержке сельских производителей в районах, ознакомился с результатами и отчётами о реализованных проектах, заслушал доклад о предстоящих планах.

По мнению Джопуа, встречи организаций, осуществляющих поддержку населению в области развития хозяйства, с государственными структурами должны стать регулярными для того, чтобы совместно определять рациональные механизмы и подходы к решениям основных задач.

Сегодня, по словам первого вице-премьера, есть направления, над которыми важно продолжать работать. Это такие направления, как борьба с вредителями растений, выявление новых оптимальных биологически безопасных подходов к истреблению вредоносных насекомых и болезней растений.

Он также подчеркнул, что есть смысл совместно приступать к решению новых задач – созданию малых предприятий по переработке овощей и фруктов, реализовывать программу по закладке фруктовых садов на имеющихся территориях.