В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРЯТИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РУСЛАХ РЕК

Сухум. 25 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам исполнения предпринимателями правил и принципов добычи инертных материалов в руслах рек посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с председателем Госкомитета по экологии Савелием Читанава и начальником Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыром Ахуба. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Читанава сообщил, что добываемые материалы - очень важные компоненты речных экосистем, а реки в Абхазии очень уязвимы, бесконтрольная добыча и нерегулируемая квота объёмов добычи могут повлечь неблагоприятные для экологии последствия.