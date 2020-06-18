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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРЯТИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РУСЛАХ РЕК

Новости Четверг, 25 июня 2020 19:34
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРЯТИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РУСЛАХ РЕК

Сухум. 25 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам исполнения предпринимателями правил и принципов добычи инертных материалов в руслах рек посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с председателем Госкомитета по экологии Савелием Читанава и начальником Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыром Ахуба. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Читанава сообщил, что добываемые материалы - очень важные компоненты речных экосистем, а реки в Абхазии очень уязвимы, бесконтрольная добыча и нерегулируемая квота объёмов добычи могут повлечь неблагоприятные для экологии последствия.

Он также сообщил премьер-министру, что в районах контроль осуществляется представителями Госкомэкологии. Однако в ближайшее время будет сформирована рабочая группа из числа экспертов, которая определит, есть ли необходимость в пересмотре нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в этой сфере и определяющих предельные объёмы и правила работы в руслах.

Адамыр Ахба отметил, что важно улучшить контроль за исполнением предприятиями правил, определённых экологами, к примеру, путём осуществления регулярной топографической съёмки на местах добычи.

Александр Анкваб поручил по окончании инспекционных мероприятий представить заключение в Кабинет Министров.

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