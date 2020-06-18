Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. В абхазском интернет-пространстве появился сайт Союза писателей Абхазии http://spapsny.org/

На сайте писательской организации есть информация о литературном наследии Абхазии начиная с Д.И. Гулиа. Это общедоступный ресурс на русском и абхазском языках.

Материалы сайта размещены в семи рубриках: «Руководство», «О союзе», «Новости», «Издания», «Писатели», «Фотогалерея», «Контакты». Пользователи сайта могут ознакомиться с творчеством и биографиями не только классиков абхазской литературы, но и современных поэтов и публицистов, узнать о вышедших в свет изданиях.