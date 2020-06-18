В АБХАЗСКОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ПОЯВИЛСЯ САЙТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ HTTP://SPAPSNY.ORG/
Сухум. 26 июня 2020. Абхазия-Информ. В абхазском интернет-пространстве появился сайт Союза писателей Абхазии http://spapsny.org/
На сайте писательской организации есть информация о литературном наследии Абхазии начиная с Д.И. Гулиа. Это общедоступный ресурс на русском и абхазском языках.
Материалы сайта размещены в семи рубриках: «Руководство», «О союзе», «Новости», «Издания», «Писатели», «Фотогалерея», «Контакты». Пользователи сайта могут ознакомиться с творчеством и биографиями не только классиков абхазской литературы, но и современных поэтов и публицистов, узнать о вышедших в свет изданиях.
Самый старший из ныне здравствующих членов Союза писателей Абхазии 87-летний академик Шота Хичевич Салакая, а самый молодой представитель СПА Дмитрий Габелия.
Сайт писательской организации будет активно пополняться информацией и публикациями литературных произведений. В творческом союзе выражают надежду на то, что у сайта будет большая читательская аудитория.
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